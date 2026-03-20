Киев и Мадрид подписали 9 документов во время визита Зеленского в Испанию

20 марта 2026, 15:45

В ходе визита президента Украины Зеленского в Мадрид было подписано 9 соглашений между правительствами Украины и Испании, а также с участием гражданских и оборонных компаний двух стран.

Среди них:▪️ Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве для реализации проектов в Украине при поддержке Испании;▪️ Меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны по совместному производству оборонных систем в Испании;▪️ Контракт между "Укрзализныцей" и TRIA INGENIERIA по восстановлению инфраструктуры с финансированием в €200 млн;▪️ Соглашения с испанской группой Sener и украинскими компаниями в сфере ракет и ПВО;▪️ Сотрудничество между испанской компанией Escribano и украинским производителем беспилотников Skyeton для разработки ударных лазерно-наводящихся систем.