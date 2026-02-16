Зеленский и Мерц обсудили совместные проекты по производству оружия

16 февраля 2026, 15:45

Президент Украины Зеленский и канцлер Германии Мерц обсудили в ходе встречи в Мюнхене сотрудничество между странами в военной и дипломатической сферах.

Зеленский сообщил о своем визите на первое украинско-немецкое предприятие по производству дронов, подчеркнув важность развития совместных оборонных проектов.Кроме того, лидеры обсудили стратегию дипломатической работы, включая предстоящие встречи между украинской, американской и российской сторонами, а также работу над документами для достижения мирного процесса. В рамках беседы также затронули вопросы энергетической поддержки Украины и восстановление инфраструктуры, выразив благодарность за помощь Германии.