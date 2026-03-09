Як продати авто на українських номерах у Європі

Багато українців у ЄС користуються машинами з українською реєстрацією. Якщо виникла потреба продати авто — ось що важливо знати.
Найпростіший варіант — продати іншому українцю.
Можна укласти звичайний договір купівлі-продажу (навіть від руки).
Передаєте:
• техпаспорт
• ключі
• договір
Але пам’ятайте: поки новий власник не переоформить авто в Україні — юридично машина залишається на вас.
Продаж місцевому жителю ЄС
Такий продаж можливий, але покупець повинен:
• розмитнити автомобіль
• пройти технічну сертифікацію
• зареєструвати авто у своїй країні
Через це іноземці рідко купують авто з українськими номерами.
Офіційний продаж у Європі
Щоб продати авто без ризиків, його часто потрібно:
• зняти з обліку в Україні для експорту
• оформити транзитні документи
Це можна зробити особисто або через довіреність.
Завжди підписуйте письмовий договір. Це захистить вас від штрафів і проблем, якщо новий власник порушить правила.