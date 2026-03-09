ГлавнаяНовости
9 марта 2026, 14:45

Як продати авто на українських номерах у Європі

Багато українців у ЄС користуються машинами з українською реєстрацією. Якщо виникла потреба продати авто — ось що важливо знати.

Найпростіший варіант — продати іншому українцю.

Можна укласти звичайний договір купівлі-продажу (навіть від руки).

Передаєте:

• техпаспорт
• ключі
• договір

Але пам’ятайте: поки новий власник не переоформить авто в Україні — юридично машина залишається на вас.

Продаж місцевому жителю ЄС

Такий продаж можливий, але покупець повинен:

• розмитнити автомобіль
• пройти технічну сертифікацію
• зареєструвати авто у своїй країні

Через це іноземці рідко купують авто з українськими номерами.

Офіційний продаж у Європі

Щоб продати авто без ризиків, його часто потрібно:

• зняти з обліку в Україні для експорту
• оформити транзитні документи

Це можна зробити особисто або через довіреність.

Завжди підписуйте письмовий договір. Це захистить вас від штрафів і проблем, якщо новий власник порушить правила.


