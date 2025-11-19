19 ноября 2025, 11:15

Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

Президент Украины сообщил на пресс-конференции в Мадриде, что ракеты будут частью пакета оборонной помощи Украине на €300 млн, который готовит Испания.



"Ракеты ПВО — это большой дефицит для нас во время зимы. Большой дефицит, а тут — конкретный пакет... Это существенно нам поможет", — сказал Владимир Зеленский.

