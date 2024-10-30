В США истощаются запасы ракет для ПВО из-за конфликтов на Востоке и Украине

30 октября 2024, 13:45

У США заканчиваются ракеты для систем ПВО, что ограничивает возможности Вашингтона реагировать на войны на Ближнем Востоке и Украине, а также на потенциальный конфликт между Китаем и Тайванем.

Об этом передает The Wall Street Journal, со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что речь идет прежде всего о ракетах Standard Missile разных типов, которые используются для защиты Израиля от ударов Ирана и пресечения атак хуситов в Красном море.



"США не удалось создать оборонную промышленную базу, способную ответить на вызовы крупномасштабной войны на истощение и в Европе, и на Ближнем Востоке при одновременном поддержании собственной готовности", - подчеркивает издание. По словам источников, наращивание производства вооружений требует расширения мощностей и найма дополнительных работников. Но оборонные предприятия не готовы на это из-за опасения, что Пентагон перестанет закупать оружие в больших объемах в течение длительного времени.