12 июня 2026, 8:45

Тайвань впервые запустил мобильные ракетные установки США в стратегические воды, находящиеся непосредственно напротив Китая, что стало сигналом решимости Пекина и Вашингтона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.Тайваньская армия использовала установленные на грузовиках высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS для запуска 32 испытательных ракет с площадки на западном побережье Тайваня, которая рассматривается как потенциальная точка высадки китайских войск.Издание также отмечает, что подобные учения служат сигналом для Вашингтона о том, что Тайбэй привержен самообороне и заслуживает поддержки США, в то время как выделение Вашитнгтоном пакета вооружений на сумму $14 млрд в настоящее время приостановлено (https://t.me/az_front/88525).В Пекинском управлении по делам Тайваня назвали проведенные 10 июня учения «не более чем показухой и блефом, призванным придать им уверенности».