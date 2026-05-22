В Японии будет развернута американская ракетная система

Военные США разместят свою ракетную установку средней дальности Typhon и ракетную систему HIMARS на юго-западе Японии в следующем месяце для проведения совместных учений с Силами самообороны, что, по-видимому, направлено на сдерживание Китая.



Согласно японскому изданию Kyodo News, системы будут развернуты на авиабазе морских сил самообороны Каноя в префектуре Кагосима во время совместных учений Valiant Shield и Orient Shield в период с июня по сентябрь.