Украинские военные сейчас очень эффективно используют HIMARS

22 июля 2022, 9:15

Украинские военные сейчас очень эффективно используют ракетные системы большой дальности, включая HIMARS, предоставленные Соединенными Штатами — Министр обороны США Ллойд Остин.

”Как сказал президент Байден, Соединенные Штаты лидируют, и мы не сдадимся. Мы будем продолжать защищать основанный на правилах международный порядок, оберегающий всех нас.

Однако ничего из этого не было бы возможно без храбрости и отваги Вооруженных Сил Украины. россия пыталась и не смогла сломить их моральный дух, в то время как они защищают свою родину, и руководство Украины также остается непреклонным”, — заявил Остин во время встречи контактной группы по обороне Украины.