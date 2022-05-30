США направят в Украину мобильные ракетные установки большой дальности

30 мая 2022, 15:15

Как пишет The New York Times, администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности GMLRS и HIMARS.

О передаче, скорее всего, будет объявлено на следующей неделе, сказал один чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы безопасности.Сообщается, что оружие в передаче будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые могут стрелять намного дальше, чем пусковые установки, которые сейчас использует Украина.Издание пишет, что речь может идти о M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System), которые использует Пентагон. Это высокоточное оружие со спутниковым наведением, которое несет примерно такое же количество взрывчатки, как 500-фунтовая бомба, сбрасываемая с воздуха.