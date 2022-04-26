M142 HIMARS c дальнострельностью 300 км уже в Украине

В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы - 300км.
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