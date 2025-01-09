9 января 2025, 10:45

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $500 млн

О его выделении объявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает пресс-служба Пентагона.



"Он включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше боеприпасов и больше ракет класса "воздух — земля" и другого оборудования для поддержки украинских F-16", — сказал он.



Пока Пентагон не сообщил подробно о содержании пакета.



СМИ писали, что это будет последний пакет военной помощи, которую Украине выделит администрация нынешнего президента США Джо Байдена.

