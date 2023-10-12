Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду, — Столтенберг

12 октября 2023, 9:45

Тим часом Очільник Пентагону Ллойд Остін відкрив засідання у форматі "Рамштайн", — ЗМІ



Ллойд Остін повідомив про новий пакет допомоги Україні в розмірі $200 млн, до якого увійдуть:

ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря - повітря" ближнього радіусу дії;

боєприпаси для HIMARS;

протитанкові ракети TOW;

155-мм і 105-мм снаряди.



На зустрічі вперше присутній особисто президент України Володимир Зеленський та вперше на переговорах і новий керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.