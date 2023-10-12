12 октября 2023, 9:45

Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду, — Столтенберг

Тим часом Очільник Пентагону Ллойд Остін відкрив засідання у форматі "Рамштайн", — ЗМІ

Ллойд Остін повідомив про новий пакет допомоги Україні в розмірі $200 млн, до якого увійдуть:

ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря - повітря" ближнього радіусу дії;
боєприпаси для HIMARS;
протитанкові ракети TOW;
155-мм і 105-мм снаряди.

На зустрічі вперше присутній особисто президент України Володимир Зеленський та вперше на переговорах і новий керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.


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