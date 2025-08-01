Vodafone відкрив перший в Україні відкритий університетський 5G простір

1 августа 2025, 10:45

Державний університет "Київський авіаційний інститут" спільно з Vodafone відкрив перший в Україні університетський 5G простір.

Сегмент мережі побудований на базі обладнання Nokia та забезпечує стійке покриття на 1-му і 2-му поверхах першого корпусу Державного університету “Київський Авіаційний Інститут”. Зона знаходиться у відкритому доступі для відвідувачів університету за адресою м. Київ, вул. Любомира Гузара, 1.

Технічні характеристики:

• Швидкість передачі даних: до 10 Гбіт/с

• Затримка: до 1 мс

• Обладнання: Nokia

• Доступ: будь-хто з сім-карткою Vodafone та 5G-сумісним пристроєм

До цього в Україні 5G мережі розгортались переважно в офісах телеком-операторів та на промислових об'єктах. КАІ став першим університетом, де студенти, викладачі та відвідувачі можуть безпосередньо тестувати можливості п'ятого покоління мобільного зв'язку.

5G відкриває можливості для реалізації передових use cases: автономний транспорт, розумні міста, XR (Extended Reality), промислова роботизація, телемедицина. Наднизька затримка та надвисока швидкість передавання даних роблять можливими рішення, які були недосяжними для LTE.

Відкриття спільного 5G відбуваються в рамках стратегічної співпраці КАІ і Vodafone.

"Ми віримо, що інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, які допомагають молоді вивчати й створювати нові технології в реальному середовищі. Відкриття першого університетського 5G-простору – це приклад того, як інновації виходять за межі корпоративних офісів і стають частиною освітнього процесу. Vodafone продовжує зміцнювати своє технологічне лідерство в Україні та готується до впровадження 5G у країні. Подібна відкрита 5G-зона вже працює в нашому київському офісі, і ми радо ділимося провідними технологіями з наступним поколінням інженерів, винахідників та підприємців", – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

"Створення першої в Україні університетської мережі 5G стало можливим завдяки синергії між академічною спільнотою, провідними гравцями ринку телекомунікацій та виробниками інфраструктурного обладнання. Для нашого університету це не лише технологічний прорив, а й можливість забезпечити студентам, гостям університету і дослідникам доступ до інновацій, які формують майбутнє цифрового суспільства", – коментує Роман Одарченко, декан Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій КАІ.

КАІ та Vodafone також запускають спільну магістерську програму з Big Data та Data Science Програма тривалістю 1,5 роки поєднує освітні стандарти з практичними вимогами індустрії та включає навчання від експертів Big Data Lab. В найближчому майбутньому КАІ i Vodafone планують створити велику дослідницьку лабораторію з сучасним технологічним обладнанням для студентів університету.