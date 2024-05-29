Vodafone та Nokia поєднали Київ, Івано-Франківськ та Гельсінкі за допомогою 5G

29 мая 2024, 11:15

Вперше в Україні відбувся 5G-телеміст між Україною та Фінляндією. 25 травня Vodafone та Nokia об’єднали одразу три європейських міста за допомогою 5G – Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі.

5G-телеміст організовано під час форуму Action Forum 2024, який Аспен Інститут Київ провів на території інноваційного центру Промприлад в Івано-Франківську.

Учасники форуму почули виступ Михайла Федрова, Віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації. На зв'язок також вийшов Гельсінкі, де 5G мережа працює з 2019 року: учасників історичної події привітав Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо (Ville Tavio), який нещодавно відвідав Україну. Під час візиту сторони обговорювали, зокрема, й інвестиції у сучасні технології. Крім того, у прямому 5G-ефірі з Гельсінкі вийшов президент Nokia Mobile Networks – Томмі Вітто (Tommi Uitto).

В Івано-Франківську у телемості взяли участь Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone та Юрій Филюк, CEO та ініціатор інноваційного центру Промприлад. У Київському офісі Vodafone – Станіслав Прибитько, керівник напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри та Ольга Дейнега, GR директорка Vodafone.

Зв'язок відбувся за допомогою тестових indoor-рішень 5G, які Vodafone та Nokia побудували у Івано-Франківську на території інноваційного центру Промприлад, а у Києві – в офісі Vodafone.

Це перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання. Відчути новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій можна було за допомогою звичайних смартфонів та планшетів із підтримкою 5G.

Крім того, учасники форуму стали свідками технологічно-мистецького перформансу - синхронного виступу двох музичних колективів, які знаходились за 600 км один від одного. Оркестр Eclectic Sound Orchestra зіграв на даху офісу Vodafone у Києві, а жіночий вокальний гурт Spivochi - на сцені Промприладу в Івано-Франківську. За допомогою 5G вдалось передати звук і зображення найкращої якості без затримки – так, щоб музиканти могли грати синхронно, а глядачі – насолоджуватись усіма відтінками живої музики та співу.

