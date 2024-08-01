Укрзалізниця розширює перелік потягів із жіночими купе

Так, із 1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:
▪️№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
▪️№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
▪️№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
▪️№ 95/96 Київ — Рахів.
"Традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось з інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", - зазначили у компанії.
Там додали, що середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки становить 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.