Укрзалізниця розширює перелік потягів із жіночими купе

1 августа 2024, 9:45

Так, із 1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

▪️№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;▪️№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;▪️№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;▪️№ 95/96 Київ — Рахів.

"Традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось з інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", - зазначили у компанії.



Там додали, що середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки становить 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.