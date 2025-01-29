Зросте вартість квитків на міжнародні рейси з 1 лютого, — "Укрзалізниця"

29 января 2025, 11:15

Це стосується потягів «Київ-Варшава», там ціна зросте на 37% та «Київ–Будапешт» — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.



До 31 січня 2025 року квитки продаватимуть за старою ціною.