29 января 2025, 11:15

Зросте вартість квитків на міжнародні рейси з 1 лютого, — "Укрзалізниця"

Це стосується потягів «Київ-Варшава», там ціна зросте на 37% та «Київ–Будапешт» — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

До 31 січня 2025 року квитки продаватимуть за старою ціною.


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