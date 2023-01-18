Германия предоставит Украине танки Leopard, "решение не за горами", - Reuters

18 января 2023, 12:45

"Новый министр обороны Германии Борис Писториус первым делом рассмотрит вопрос с поставками танками Leopard 2. Украина должна получить всю военную технику, которая необходима для победы в войне", - сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Если Германия примет такое решение, то это автоматически разблокирует возможность передачи Leopard-2 другими странами. К слову, завтра новый немецкий министр обороны встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином в преддверии нового саммита на авиабазе "Рамштайн", где должны обсуждать вопрос по танкам.