Первые Leopard 1 приедут в Украину в мае

13 марта 2023, 18:15

Первые из примерно 100 танков Leopard 1 от Дании, Германии и Нидерландов к началу мая будут готовы к использованию в Украине.

И.о министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен посетил немецкое предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, обслуживающее Leopard 1 перед их отправкой в Украину.По словам министра, ожидается, что в течение 2023 года украинские защитники получат от 80 до 90 танков.«Мы увидим, что эта поставка продлится несколько месяцев и будет окончательно завершена только ближе к осени. Самое главное, чтобы танки работали и могли эксплуатироваться, когда они прибудут в Украину и вступят в бой», - цитирует министра телеканал TV2.