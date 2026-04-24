Lamborghini остановила продажи на Ближнем Востоке из-за конфликта

24 апреля 2026, 8:45

Итальянский производитель люксовых спорткаров Lamborghini приостановил поставки и продажи на Ближнем Востоке на фоне регионального конфликта.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на гендиректора компании Винкельманна.

По его словам, ситуация фактически парализовала рынок: «Производственная деятельность приостановлена. Мы не можем отправлять автомобили. Автосалоны либо закрыты, либо туда просто никто не ходит». Компания рискует потерять значительную часть сезона продаж в странах Персидского залива.



