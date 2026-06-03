США начали обсуждение торговых послаблений с Китаем

3 июня 2026, 14:15

Офис торгового представителя США (USTR) запустил процесс общественного обсуждения «Торгово-рыночной структуры США–Китай», согласованной лидерами двух стран в мае.

Инициатива может привести к снижению взаимных пошлин на отдельные категории товаров.

Этот шаг стал первым этапом реализации договоренностей о создании торгового механизма, о котором президент США Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на саммите в Пекине в мае. По данным сторон, речь идет о потенциальном перечне товаров на сумму ок. $30 млрд с каждой стороны, торговля которыми может быть расширена без ущерба для национальной безопасности. USTR при этом не подтверждает указанную оценку, но просит участников рынка определить категории продукции, которые могут считаться «низкорисковыми» с точки зрения экономической и национальной безопасности, а также устойчивости цепочек поставок.Также ведомство интересуется, какие китайские товары, облагаемые повышенными пошлинами, могут быть переведены на более низкие ставки. Отдельно запрашиваются данные об объемах импорта и влиянии возможных изменений на потребителей и отрасли. Аналогичные вопросы касаются и американского экспорта в Китай, включая сельскохозяйственную продукцию, которая также подпадает под действующие тарифные ограничения.