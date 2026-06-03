Творці "Ланцета" представили наземний робот для постачання та евакуації

3 июня 2026, 10:45

Група компаній ZALA — виробник барражуючих боєприпасів сімейства «Ланцет» — представила наземний роботизований комплекс GX-3.



Платформа спроєктована для зниження ризику при виконанні небезпечних завдань у тому числі у важкодоступних районах зі складним рельєфом. Висока прохідність забезпечується незалежним електродвигуном на кожному з шести коліс, що також дозволяє виконувати «танковий розворот» на місці — критично важливий в стиснених умовах.

Корисне навантаження — понад 150 кг, запас ходу до 50 км, режим очікування понад 200 годин. Базова дальність управління — 5 км, з ретранслятором — до 30 км.Поява GX-3 — це не окрема новина, а логічне розширення продуктової екосистеми ZALA. Компанія вже контролює повітряний простір через «Ланцет» і розвідувальні БПЛА. Тепер вона виходить на землю з тим самим принципом: замінити людину у найнебезпечніших ланках тактичного ланцюга.GX-3 був представлений на Першому міжнародному форумі з безпеки разом із іншими безпілотними комплексами ZALA. Це не випадковий форумний концепт — це елемент скоординованої демонстрації повної роботизованої екосистеми від одного виробника.Стратегічний контекст — «безпілотна логістика» як відповідь на FPV-загрозу. Сучасне поле бою, насичене FPV-дронами, перетворило будь-яке переміщення особового складу і техніки на передовій на пріоритетну ціль. Евакуація пораненого чи підвезення боєприпасів — це часто завдання з гарантованим FPV-супроводом.