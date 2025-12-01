Росіяни виносять кулеметні точки на дистанційне шасі

1 декабря 2025, 13:15

У російському угрупованні «Центр» засвітився наземний роботизований комплекс НТРК «Курьер» із встановленим важким кулеметом НСВ «Утёс».



Формально це «удосконалена вогнева точка на гусеницях», по суті — чергова спроба винести насичений вогневий засіб з лінії прямої видимості оператора в умовах тотальної дронової розвідки й FPV-полювання.

«Курьер» раніше позиціонувався як носій ПТРК, тепер його використовують як дистанційний кулеметний модуль для роботи з укриттів або закритих позицій. Гусеничне шасі невеликого розміру дає можливість підповзати до переднього краю, займати тимчасові позиції в проміжках між укриттями, вести вогонь чергами та швидко змінювати напрямок, не ризикуючи стрільцем.На важкий «Утёс» покладають задачі придушення живої сили, легкої техніки й прикриття флангів — там, де стаціонарні кулеметні точки занадто вразливі для дронів і високоточної артилерії.Вразливості очевидні: низький профіль не рятує від коригованого вогню, будь-який FPV чи протитанковий засіб перетворює комплекс на одноразовий. Окреме питання — якість зв’язку та стійкість до РЕБ: при втраті каналу управління «роботизований кулемет» миттєво стає просто мішенню з боєкомплектом.У стратегічній перспективі «Кур’єр» із «Утёсом» вписується в загальний тренд РФ на фронтові роботизовані платформи: не як проривну технологію, а як експериментальне рішення, яке має знизити втрати розрахунків, але навряд чи радикально змінить структуру бою без стійкого зв’язку, захисту від дронів і масового виробництва.