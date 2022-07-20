ВСУ обещают потопить Черноморский флот РФ

20 июля 2022, 12:45

С таким громким заглавием в The Times вышло интервью замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, пребывающего с визитом в Великобритании, где он наблюдает за учениями украинских войск.

По словам Гаврилова, украинские военные наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм.



"Рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу. Мы готовы атаковать их по всему Черному морю, если у нас будет такая возможность", — подчеркнул замминистра.