В РФ не могут достроить крупнейшее судно для рыболовецкого флота

23 мая 2023, 11:15

Судостроительный завод "Янтарь" больше чем на год сдвинул сроки сдачи большого морозильного рыболовного траулера "Виктор Гаврилов".

Также предприятие требует увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд рублей.Заказчик — камчатский рыболовецкий колхоз имени Ленина. Согласно проекту длинна "Виктора Гаврилова" составляет 121 м, а ширина — 21.6 м. Строительство траулера должно было завершиться в этом году, а стоимость контракта составляла 7 млрд руб.На заводе удорожание объясняют ошибкой в расчетах стоимости монтажа кабеля. В то же время заказчик считает, что это не соответствует действительности и отказывается доплачивать.