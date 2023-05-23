23 мая 2023, 11:15

В РФ не могут достроить крупнейшее судно для рыболовецкого флота

Судостроительный завод "Янтарь" больше чем на год сдвинул сроки сдачи большого морозильного рыболовного траулера "Виктор Гаврилов".

Также предприятие требует увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд рублей.
 
Заказчик — камчатский рыболовецкий колхоз имени Ленина. Согласно проекту длинна "Виктора Гаврилова" составляет 121 м, а ширина — 21.6 м. Строительство траулера должно было завершиться в этом году, а стоимость контракта составляла 7 млрд руб.
 
На заводе удорожание объясняют ошибкой в расчетах стоимости монтажа кабеля. В то же время заказчик считает, что это не соответствует действительности и отказывается доплачивать.  
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