Новая морозильная камера Liebherr

Морозильная камера оснащена технологией SmartFrost, благодаря чему значительно уменьшается образование инея внутри камеры и на замороженных продуктах, а значит - сокращается время размораживания и потребление электроэнергии.

Ещё одно преимущество: внутренние стенки особенно гладкие и легко моются.



Не все морозильные камеры устанавливаются в отапливаемых помещениях. Некоторые из них находятся в холодных гаражах или сараях - Liebherr идеально подходит для работы в таких условиях, поскольку все компоненты рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до -15 °C.



Благодаря мощным, долговечным и экологичным светодиодам, морозильной камерой удобно пользоваться. В устройстве также предусмотрены выдвижные ящики и промежуточные стеклянные полки под ними, которые можно легко вынуть. Это позволяет создать практичную систему дополнительного пространства для хранения, чтобы быстро освободить место даже для крупных замороженных продуктов.

Прибор можно установить под столешницу, чтобы сэкономить место на кухне. Для этого поверхность морозильной камеры сделана прочной и долговечной, она устойчива к царапинам и служит продолжением рабочей поверхности. Ножки можно легко отрегулировать по высоте.Кроме того, для удобства эксплуатации и длительного срока службы предусмотрены реверсивные дверные петли и сменный дверной уплотнитель.