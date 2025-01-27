Встраиваемый холодильник Samsung с технологией Space Max

27 января 2025, 17:15

Технологии двойного охлаждения, No Frost и Space Max, увеличенный объем до 34 литров, ящик Humidity Fresh и зона Cool Select+.



Благодаря разным системам охлаждения в холодильнике и морозильной камере создаются оптимальные условия для хранения продуктов. Использование технологии Twin Cooling Plus обеспечивает независимое охлаждение холодильного и морозильного отделений. Отдельные вентиляторы и системы охлаждения в каждой камере гарантируют низкую температуру и оптимальную влажность, чтобы все, даже самые нестойкие фрукты и овощи, оставались свежим как можно дольше. Система также предотвращает смешивание запахов.

Технология No Frost от Samsung обеспечивает постоянную циркуляцию прохладного воздуха, систематически удаляя лишнюю влагу изнутри холодильника. Благодаря этому на стенках и продуктах не скапливается лед и иней. Продукты дольше остаются свежими и питательными, и не придется тратить время на разморозку холодильника.Для удобства пользователей Samsung создал новый, более высокий, полностью встраиваемый холодильник. Его высота увеличена с 178 см до 194 см – благодаря этому его вместимость увеличилась еще на 34 литра, и в нем легко можно разместить практически любое количество продуктов.Технология Space Max обеспечивает большую вместимость холодильника при тех же внешних размерах. Благодаря новой эффективной системе изоляции стенки холодильника стали тоньше, что обеспечивает больше места внутри для продуктов.Зона Cool Select+ позволяет адаптировать холодильник к текущим потребностям, регулируя температуру в морозильной камере в соответствии с конкретным типом продуктов. Можно превратить морозильную камеру в холодильник, если нужно хранить крупные покупки, выбрать режим охлаждения или легкой заморозки.Ящик Humidity Fresh специально спроектирован для поддержания в нем повышенной влажности, чтобы обеспечить отличные условия для хранения скоропортящихся продуктов. Теперь можно сохранить фрукты и овощи свежими и вкусными еще дольше.