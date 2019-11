Система No Frost в современных холодильниках Ergo

22 ноября 2019, 12:45

Холодильник с сухой заморозкой является одним из современных вариантов улучшения комфорта в хранении продуктов на кухне.

Эта технология называется No Frost и избавляет пользователя от необходимости регулярно размораживать холодильник. Система No Frost способна самостоятельно удалять лишнюю влагу из холодильника и защищать его внутреннее пространство от образования конденсата с последующей кристаллизацией в виде инея.С технической точки зрения, система No Frost состоит в следующем. Во внутреннем пространстве холодильника, а это может быть как холодильная, так и морозильная камера, с помощью специального вентилятора происходит циркуляция воздуха. Водяной пар таким образом принудительно выводится в специальной отсек, в котором он уже может беспрепятственно замерзать. При отключении компрессора холодильника, что происходит периодически, иней тает и в жидком виде стекает в специальную емкость, откуда уже вода испаряется наружу холодильника.Итак, по сравнению с классическими капельными системами, холодильник с сухой заморозкой имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, холодильник No Frost не надо размораживать вручную, что экономит довольно много времени и избавляет от необходимости заниматься таким не особенно приятным делом. Во-вторых, на продуктах не конденсируется влага, которую так любят бактерии, поэтому пища имеет больше шансов сохраниться свежей и неиспорченной.Кроме этого, благодаря работе вентилятора холодный воздух быстрее и равномернее распределяется по морозильной и холодильной камерам, поэтому продукты охлаждаются/замораживаются быстрее, что также способствует более длительному сохранению свежести. К тому же, во всем холодильнике устанавливается одинаковый температурный режим без резких отклонений температуры, что избавляет от необходимости тщательно распределять продукты по температурным зонам.