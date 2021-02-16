Новый холодильник Haier A4F742 официально доступен в Украине

16 февраля 2021, 9:45

Компания Haier, №1 в мире среди производителей крупной бытовой техники по версии Euromonitor International, представляет новую серию комбинированных трёхкамерных холодильников Haier A4F742.

Этот качественный домашний прибор прекрасно удовлетворит потребности современного человека, стремящегося не тратить драгоценное время на улаживание бытовых мелочей.

Среди ключевых особенностей новинки – большие габариты и изрядная мощность. Холодильник Haier A4F742 оборудован инверторным компрессором, который обеспечивает эффективную и тихую работу при уровне шума всего 38 дБ. Класс энергопотребления А++ позволяет экономить электроэнергию, а 12 лет гарантии на компрессор являются залогом его надежности и долговечности.

Haier A4F742 является образцом соблюдения температурных режимов. Технология Total No Frost исключает необходимость ручного размораживания, ведь иней и лед не образуются. Динамическое охлаждение MultiFlow позволяет более точно регулировать температуру в холодильной камере. Равномерное распределение воздушных потоков и охлаждения продуктов питания со всех сторон увеличивает срок годности.

Haier A4F742 также оснащен контейнером «0° Zone» – специальным отделом для качественного хранения мяса, рыбы, морепродуктов, сыров и молочных продуктов. Технология HCS отводит лишнюю влагу, если ее уровень превышает 90% или накапливает ее при излишне сухом воздухе, поэтому овощи и фрукты остаются свежими дольше.

В новом холодильнике – всему свое место. Haier A4F742 содержит три отдельные камеры, поэтому запахи продуктов не смешиваются. Специально разработанная двойная винная полка обеспечивает комфорт размещения бутылок. Имея сложную конструкцию, она еще и служит для вариативности внутреннего пространства, чтобы легко помещались высокие емкости и другие габаритные продукты.

Холодильник Haier A4F742 никогда не позволит забыть о любимых блюдах. Благодаря светодиодной колонне Tower Led, встроенной в заднюю стенку холодильной камеры, все, что есть на полках, прекрасно просматривается. Изменять любые настройки также легко как никогда: современный LED-дисплей на дверце позволяет управлять прибором одним прикосновением.

Параметры холодильников Haier A4F742: ширина и глубина – 70 см, высота – 190,5 см. Серия состоит из двух моделей – А4F742CMG стильного серого цвета и A4F742CGG приятного золотистого оттенка.

Приобрести новинко можно в интернет-магазине Rozetka, Comfy, Фокстрот, Цитрус, Эльдорадо, Алло Эпицентр и брендированных магазинах Haier по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 52 (магазин «Цитрус»), г. Киев, ул. Берковецкая, 6-д (ТРЦ Lavina Mall) и м. Одеса, пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19 (магазин «Цитрус»).

Официальным дистрибьютором техники Haier является компания АСБИС-Украина.