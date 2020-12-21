В Киеве и Одессе открываются брендовые магазины Haier

21 декабря 2020, 15:15

Теперь весь ассортимент качественной и доступной бытовой техники Haier можно будет найти, выбрать и приобрести в одном специализированном месте.

Вскоре в двух крупнейших городах Украины открываются бренд-магазины сети Haier по таким адресам:

• г. Киев, ул. Крещатик, 29 (магазин «Цитрус»);•

г. Одесса, пер. Вице-Адмирала Жукова, 17/19 (магазин «Цитрус»).

Обе фирменные магазины имеют удобное расположение в историческом центре и размещаются внутри популярных магазинов электроники «Цитрус».

Это позволяет каждому желающему легко добраться до торговой точки, вживую осмотреть всю актуальную модельную линейку Haier и выбрать оптимальный для себя вариант. Узнать подробности о товаре, а следовательно, максимально основательно подойти к выбору поможет команда профессиональных консультантов.Внимание, акция! В честь великого открытия с 18 по 28 декабря действуют суперцены и подарки при приобретении продукции Haier.

Спешите оказаться в числе счастливчиков и поднять себе настроение перед праздниками!Haier – известный мировой лидер в области потребительской электроники, носит этот статус уже более 10 лет. По данным Euromonitor International 2019 бренд Haier - №1 в мире среди производителей крупной бытовой техники. К основным преимуществам бренда традиционно причисляют непревзойденный стиль, уникальный дизайн, большой выбор и доступность для широкого круга потребителей. Слоган Haier: «Техника, вдохновленная жизнью».Продукция Haier продается в более чем 160 странах мира. Сегодня производитель представляет более 96 модельных рядов и 15 000 моделей разнообразной техники для дома от LCD-телевизоров, мобильных устройств и ноутбуков до стиральных и посудомоечных машин, холодильников, кондиционеров, водонагревателей и мелкой бытовой техники: чайников, тостеров, соковыжималок и блендеров.

Официальным дистрибьютором техники Haier является компания АСБИС-Украина.