Подробности о доступном LTE-смартфоне Haier G7

1 августа 2017, 9:45

Малоизвестная у нас компания Haier анонсировала свой новый смартфон - Haier G7.

Новинка представляет собой доступное по цене решение с поддержкой сетей 4G/LTE.В основе – 4-ядерный процессор Mediatek MT6737, тактовая частота которого 1,25 ГГц. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ. Для последней предусмотрено расширение при помощи карт microSD до 32 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 2200 мАч.По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о 4G/LTE, Wi-Fi, GPS и Bluetooth 4.1 и dual-SIM.Работает терминал под управлением Android 6.0.