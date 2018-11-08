FCC одобрила смартфон Moto G7 – близится анонс

8 ноября 2018, 12:45

FCC (Федеральная комиссия по связи США) одобрила новый смартфон – Moto G7.

Информация об этом появилась на сайте регулятора.В документации регулятора новинка фигурирует под именем XT1965-2. Отмечается поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth, спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС и различных диапазонов LTE.По слухам, аппарат получит 8-ядерный Qualcomm Snapdragon, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Кроме того, он также будет обладать аккумулятором на 3500 мАч.Основная камера получилась двойной – модули 16Мп и 5Мп; фронтальная камера – 12Мп.