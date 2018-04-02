2 апреля 2018, 14:45

FCC рассекретила характеристики Moto Z3 Play

Организация FCC (Федеральная комиссия по связи США) опубликовала документацию на смартфон Moto Z3 Play, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Индекс новинки - XT-1929. Отмечается, что этот терминал получил 6,1-дюймовый дисплей, разрешение которого Full HD+, а, кроме того, 8-ядерный Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной.

Основная камера – двойная – модули 12Мп+5Мп. Фронтальная камера получилась 5Мп.

Емкость аккумулятора 3000 мАч. Отмечена поддержка Bluetooth 5.0 и NFC.

Точная дата анонса пока не приводится. Стоимость, пусть даже приблизительная, также не известна.


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