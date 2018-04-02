FCC рассекретила характеристики Moto Z3 Play

2 апреля 2018, 14:45

Организация FCC (Федеральная комиссия по связи США) опубликовала документацию на смартфон Moto Z3 Play, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Индекс новинки - XT-1929. Отмечается, что этот терминал получил 6,1-дюймовый дисплей, разрешение которого Full HD+, а, кроме того, 8-ядерный Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной.

Основная камера – двойная – модули 12Мп+5Мп. Фронтальная камера получилась 5Мп.

Емкость аккумулятора 3000 мАч. Отмечена поддержка Bluetooth 5.0 и NFC.Точная дата анонса пока не приводится. Стоимость, пусть даже приблизительная, также не известна.