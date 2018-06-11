Состоялся официальный анонс безрамочного Moto Z3 Play

11 июня 2018, 9:45

Компания Motorola объявила об анонсе своего нового смартфона - Moto Z3 Play.



Новинка обладает модным нынче безрамочным дизайном, и позиционируется в среднем ценовом дивизионе.



Отдельно отмечена поддержка панелей Moto Mod.

Кроме того, новинка любопытна двойной основной камерой, а еще сканером отпечатков пальцев на боковой грани.Корпус сделан из стеклянных панелей Corning Gorilla Glass и алюминиевой рамки 6000 серии.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2 ТБ включительно.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – Full HD+.Основная камера, как уже отмечалось, получилась двойной – модули 12Мп+5Мп; фронтальная камера – 5Мп.Отмечено также наличие порта USB Type-C.В качестве ОС - Android 8.1.Релиз терминала уже состоялся. Стоимость - $597. Пока что «трубка» доступна на территории Бразилии.