Состоялся официальный анонс безрамочного Moto Z3 Play

Компания Motorola объявила об анонсе своего нового смартфона - Moto Z3 Play.
Новинка обладает модным нынче безрамочным дизайном, и позиционируется в среднем ценовом дивизионе.
Отдельно отмечена поддержка панелей Moto Mod.
Кроме того, новинка любопытна двойной основной камерой, а еще сканером отпечатков пальцев на боковой грани.
Корпус сделан из стеклянных панелей Corning Gorilla Glass и алюминиевой рамки 6000 серии.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2 ТБ включительно.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – Full HD+.
Основная камера, как уже отмечалось, получилась двойной – модули 12Мп+5Мп; фронтальная камера – 5Мп.
Отмечено также наличие порта USB Type-C.
В качестве ОС - Android 8.1.
Релиз терминала уже состоялся. Стоимость - $597. Пока что «трубка» доступна на территории Бразилии.