Новая модульная панель Motorola запустит 5G на старых смартфонах

31 мая 2018, 11:15

На XDA Developers появились так называемые рендерные фото нового смартфона Moto Z3 Play и очередной модульной панельки Moto Mod.

Интерес, прежде всего, представляет сама панелька, которая, кстати говоря, получила название 5G Moto Mod. Ее особенность в том, что она добавляет возможность модульным смартфонам Motorola работать в 5G-сетях.



Сам же новый Z3 Play представляет собой 6-дюймовый Full HD+ терминал с соотношением сторон 18:9 и двойной основной камерой.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo.

Анонс терминала, а вместе с ним и панели 5G Moto Mod состоится в следующем месяце.В продаже новинка окажется по цене в $450.