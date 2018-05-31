Новая модульная панель Motorola запустит 5G на старых смартфонах

На XDA Developers появились так называемые рендерные фото нового смартфона Moto Z3 Play и очередной модульной панельки Moto Mod.
Интерес, прежде всего, представляет сама панелька, которая, кстати говоря, получила название 5G Moto Mod. Ее особенность в том, что она добавляет возможность модульным смартфонам Motorola работать в 5G-сетях.
Сам же новый Z3 Play представляет собой 6-дюймовый Full HD+ терминал с соотношением сторон 18:9 и двойной основной камерой.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo.
Анонс терминала, а вместе с ним и панели 5G Moto Mod состоится в следующем месяце.
В продаже новинка окажется по цене в $450.