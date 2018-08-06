Смартфон Moto Z3 получит поддержку 5G

6 августа 2018, 10:15

Об этом сообщили сразу несколько авторитетных профильных СМИ.



Сделано это будет в формате выпуска соответствующей панели Moto Mods.

В техническом плане Z3 выглядит следующим образом. Перед нами терминал в защищенном от брызг корпусе, со встроенным сканером отпечатков пальцев справа. В качестве программной платформы - Android 8.1 Oreo. Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек. Фронтальная камера – 8Мп, а основная – 12Мп. В качестве аппаратной платформы "под капотом" Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной памяти – 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Старт продаж Z3 намечен – с 16 августа.Ориентировочная стоимость - $480. Новинка будет доступна в одном цветовом решении – керамический черный.