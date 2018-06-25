Стартовали продажи помощневшего Moto Z3 Play

Стоимость терминала - $716.
Новинка выполнена в модном нынче безрамочном дизайне, и обладает поддержкой панелей Moto Mod. Кроме того, здесь двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев на одной из боковых граней.
Корпус терминала выполнен из стекла Corning Gorilla Glass и алюминиевой рамки 6000 серии.
Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение Full HD+.
Основная камера терминала – двойная – модули 12Мп+5Мп, а фронтальная – 5Мп.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 636.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.