Стартовали продажи помощневшего Moto Z3 Play

25 июня 2018, 13:45

Новая версия Moto Z3 Play получила 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.Стоимость терминала - $716.

Новинка выполнена в модном нынче безрамочном дизайне, и обладает поддержкой панелей Moto Mod. Кроме того, здесь двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев на одной из боковых граней.Корпус терминала выполнен из стекла Corning Gorilla Glass и алюминиевой рамки 6000 серии.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение Full HD+.Основная камера терминала – двойная – модули 12Мп+5Мп, а фронтальная – 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 636.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.