Некоторые подробности о смартфонах Moto Z3 и Z3 Play

18 января 2018, 11:15

Сразу несколько специализированных СМИ опубликовали так называемые рендерные фото смартфонов Moto Z3 и Z3 Play, а, кроме того, поделились некоторыми их спецификациями.

Судя по всему, обе новинки получит модный нынче безрамочный дизайн. Кроме того, если исходить из изображения Moto Z3, у этого терминала производителя будет изогнутый экран, по типу как у флагманских Samsung Galaxy S8 и S8+. А вот у Moto Z3 Play дисплей окажется плоским.



На данный момент известно, что обе «трубки» получат 6-дюймовые дисплеи, разрешение которых Full HD+, а соотношение сторон – 18:9. В качестве аппаратной платформы называется Qualcomm Snapdragon 845.



Другие характеристики пока не приводятся.



Точная дата анонса также не известна.