Смартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play – названы некоторые особенности

18 января 2018, 12:15

Авторитетный профильный ресурс Droid-life опубликовал некоторые технические характеристики смартфонов Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play, которые на данный момент пока еще не были представлены официально.



Все эти новинки, судя по всему, будут обладать модным нынче безрамочным дизайном.

Так, Moto G6 окажется с 5,7-дюймовым дисплеем, разрешение которого 1080х2160 точек, а соотношение сторон 18:9.Moto G6 Play получит HD+ - дисплей, а у Moto G6 Plus - 5,93-дюймовый экран. Разрешение последнего – Full HD +.Одинаковой у всей «троицы» будет фронтальная камера – 16Мп. Основная, впрочем, также окажется одинаковой – речь о системе из двух сенсоров – 12Мп + 5Мп.В качестве аппаратной платформы Moto G6 называется чип Qualcomm Snapdragon 450. Объем оперативной памяти 3/4 ГБ, а встроенной пользовательской - 32/64 ГБ.Moto G6 Plus получит чип Snapdragon 630 + 6 ГБ «оперативки». Отмечен также сканер отпечатков пальцев.У Moto G6 Play аккумулятор на 4000 мАч, а у Moto G6 и G6 Plus — 3000 и 3200 мАч, соответственно.Анонс этих новинок Moto должен состояться на MWC2018 в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.О том, когда аппараты стоит ожидать в продаже, пока информации нет.