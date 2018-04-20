Смартфоны Moto G6, G6 Play и G6 Plus представлены официально

20 апреля 2018, 10:15

Компания Motorola объявила об анонсе серии новых смартфонов Moto G6.



В линейку вошли три модели - Moto G6, Moto G6 Play и Moto G6 Plus.

Новинки получили модный нынче безрамочный дизайн, а, кроме того, обладают сканером отпечатков пальцев и чистой ОС Android 8.0. Также стоит отметить также наличие светодиодной вспышки для фронтальной камеры.Moto G6 – это 5,7-дюймовый смартфон с Full HD+ - дисплеем, 16Мп фронтальной камерой и двойной основной (модули 12Мп+5Мп). В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 450 + 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Возможность расширить встроенную память также предусмотрена – можно вставить карту до 128 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.У Moto G6 Plus дисплей на 5,93 дюйма. Его разрешение Full HD+, есть фронтальная 8Мп камера и чип Snapdragon 630. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Аккумулятор здесь на 3200 мАч.И, наконец, Moto G6 Play – 5,7-дюймовый HD-смартфон с 13Мп основной и 8Мп фронтальными камерами, чипом Snapdragon 430, 2/3 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ встроенной, а также аккумулятором на 4000 мАч.В продаже Moto G6 будет доступен по цене $249, Moto G6 Plus — 299 евро, а Moto G6 Play — 199 долларов. О дате релиза пока информации нет.