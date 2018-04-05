Анонс смартфонов Moto G6 состоится в мае

5 апреля 2018, 12:45

Сразу несколько авторитетных Западных СМИ сообщили о трех смартфонах Moto G6.

Вся «троица» будет представлена в следующем месяце.Стоимость оригинального Moto G6 составит $250, Moto G6 Play - $200, а Moto G6 Plus - $330.