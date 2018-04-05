5 апреля 2018, 12:45

Анонс смартфонов Moto G6 состоится в мае

Сразу несколько авторитетных Западных СМИ сообщили о трех смартфонах Moto G6.


Вся «троица» будет представлена в следующем месяце.

Стоимость оригинального Moto G6 составит $250, Moto G6 Play - $200, а Moto G6 Plus - $330.
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