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5 апреля 2018, 12:45
Анонс смартфонов Moto G6 состоится в мае
Сразу несколько авторитетных Западных СМИ сообщили о трех смартфонах Moto G6.
Вся «троица» будет представлена в следующем месяце.
Стоимость оригинального Moto G6 составит $250, Moto G6 Play - $200, а Moto G6 Plus - $330.
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