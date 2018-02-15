Подробности о безрамочных смартфонах Moto G6

15 февраля 2018, 9:45

В базе приложения HTML5Test «всплыли» результаты готовящихся к выпуску смартфонов серии Moto G6.

Наиболее любопытное в этом тесте – ориентировочное разрешение экрана – 360х720, что соответствует соотношению сторон 18:9. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что грядущие новинки получатся безрамочными.



По слухам, Moto G6 окажется с 5,7-дюймовым дисплеем, а Moto G6 Plus получит 5,93-дюймовый экран. Фронтальная камера – 16 Мп, а основная будет двойной – 12Мп+5Мп. В качестве аппаратной платформы - Qualcomm Snapdragon 450 + 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. У версии с приставкой Plus окажется дополнительная модификация с 6 ГБ «оперативки». Оба терминала получат сканера отпечатков пальцев.



Moto G6 Play будет с аккумулятором на 4000 мАч, а Moto G6 – 3000-3200 мАч.



Обе «трубки» получат Android 8.0 «из коробки».

Анонс аппаратов намечен на конец этого месяца в Барселоне, в рамках выставки MWC 2018.