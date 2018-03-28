TENAA "засветила" смартфон Moto G6

28 марта 2018, 10:15

На официальном сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования), появилась информация о смартфоне Moto G6, который пока что не был представлен официально.

Кроме того, «вспыли» так называемые «живые» фото модели.



Судя по всему, дизайн грядущей новинки особых изменений не претерпит. Аппарат получит круглый объектив основной камеры и сканер отпечатков пальцев на передней панели.

В качестве аппаратной платформы предусмотрен 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 450. Аппарат получит 3/4 ГБ оперативной памяти, а также 32/64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работать терминал будет под управлением Android 8.0 Oreo.В продаже «трубка» появится по цене $240.