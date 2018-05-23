TENAA "засветила" информацию о смартфоне Meizu 6T

23 мая 2018, 9:45

На официальном сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появилась информация о смартфоне Meizu 6T, который пока еще не был представлен официально.



Новинка фигурирует под индексом M811Q. Среди ее особенностей – 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, а также сканер отпечатков пальцев.

Основная камера получилась двойной – модули 13Мп+2Мп; фронтальная - 8Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип, тактовая частота которого 1,5 ГГц (модель процессора - MediaTek MT6750). Объем оперативной памяти – 2/3/4 ГБ, а встроенной пользовательской – 16/32/64 ГБ. Последнюю пользователь может расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3200 мАч.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС.Работать новинка будет под управлением Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.Официальная дата анонса – 29 мая.В продаже новинка окажется в нескольких цветовых решениях корпуса – золотистом, черном, красном и синем.