TENAA засветила некоторые подробности о смартфонах Meizu 16 и 16 Plus

25 июля 2018, 10:45

На официальном сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования появились фотографии, а также некоторые характеристики смартфонов Meizu 16 и 16 Plus, которые пока что не были представлены официально.

Судя по всему, обе новинки будут обладать безрамочным дизайном и двойной основной камерой с вертикальной ориентацией. Сканера отпечатков пальцев, по слухам, будут интегрированы в дисплей.



Габариты Meizu 16 - 150,5x73,2x7,3 мм. Емкость аккумулятора – 2950 мАч. В основе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 710.



Размеры Meizu 16 Plus - 160,4x78,2x7,3 мм. Емкость батареи – 3570 мАч. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845.

Анонс новинок намечен на 8 августа.В продаже терминалы появятся по цене от $469 за самую базовую версию. Максимальная же будет оценена в $625.