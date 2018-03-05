TENAA "засветила" более мощные версии смартфона Meizu M6S

5 марта 2018, 10:45

На официальном сайте TENAA (китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования) «вспыли» некоторые подробности о более мощных версиях смартфона Meizu M6S.

Напомним, что оригинальная версия данного терминала была представлена в начале текущего года. Ключевая особенность – сканер отпечатков пальцев, расположенный на правой боковой грани. Касательно «железа под капотом», аппарат получил 3 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.А вот теперь TENAA сообщила о том, что M6S выйдет также в модификации с 4 ГБ ОЗУ и 6 ГБ ОЗУ. Объем встроенной пользовательской памяти также увеличится и составит 128 ГБ.В остальном спецификации терминала останутся прежними. Диагональ дисплея - 5,7 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек. Соотношение сторон 18:9. Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 8Мп. В качестве аппаратной платформы - Samsung Exynos 7872. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.