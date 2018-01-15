Смартфон Meizu M6S – фото и некоторые подробности

15 января 2018, 12:45

В сети Weibo «засветились» фото и некоторых технические подробности о смартфоне Meizu M6S, который может быть представлен уже 17 января.

Судя по всему, грядущая новинка таки получит безрамочный дизайн, о котором ранее ходили по Сети слухи. Соотношение сторон экрана – 18:9. Диагональ – 5,7 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.Основная камера – 12Мп, а фронтальная – 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Exynos 7872 + 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной пользовательской. Отдельно отмечен аккумулятор на 3000 мАч.О стоимости терминала пока никакой конкретики нет.