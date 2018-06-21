TENAA "засветила" подробности о Nokia 5.1 Plus

21 июня 2018, 13:45

На официальном сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появились некоторое подробности касательно смартфона TA-1109.



Специалисты уверяют, что за этим индексом «скрывается» модель Nokia 5.1 Plus.

Судя по всему, грядущая новинка получит безрамочный дизайн в стиле знаменитого iPhone X, и будет укомплектована двойной камерой.Диагональ дисплея этого аппарата – 5,84 дюйма, а его разрешение HD+.Сзади будет сканер отпечатков пальцев.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.В качестве аппаратной основе прогнозируется 8-ядерный процессор (точная модель пока не приводится) с частотой на 2 ГГц. Объем оперативной памяти – 3/4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и FM-радио.Точная дата анонса пока не сообщается, но по слухам, дебют Nokia 5.1 Plus должен состояться в ближайшее время.