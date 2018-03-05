Новая "порция" подробностей о смартфоне Moto G6 Play

5 марта 2018, 13:15

Национальная комиссия по коммуникациям Тайваня (NCC) опубликовала на своем официальном сайте новые подробности, а, кроме того, «живые» фото смартфона Moto G6 Play, который пока что не был представлен официально.

На этих иллюстрациях можно заметить, что модуль основной камеры оформлен в виде кольца, в котором замечен сенсор и светодиодная вспышка. Эта камера, судя по всему, будет одинарной.



Сверху на торце 3,5 мм гнездо для наушников. Порт USB снизу – использован micro-USB.



Согласно информации NCC, этот аппарат будет укомплектован 5,7-дюймовым дисплеем, разрешение которого 720х1440 точек и соотношение сторон 18:9. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Кроме того, «в связке» с ним Adreno 505 и модем X6 LTE.

В продаже новинка появится в двух версиях с разными объемом оперативной и встроенной памяти – 3ГБ/32 ГБ и 4ГБ/64 ГБ соответственно. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. ОС – Android 8.0 «из коробки».Точная дата анонса пока не называется.