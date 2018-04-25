Motorola представила новую линейку смартфонов Moto G6 и Moto E5

25 апреля 2018, 10:15

Премиальная внешность, трендововое соотношение сторон дисплеев, умные камеры и стоковый Android 8.0 Ore.

Motorola Mobility в Бразилии представила сразу шесть новых смартфонов семейства G и Е, ориентированных на пользователей, требовательных к качеству, дизайну и функциональности своих мобильных устройств.

С новым поколением Moto G и Moto E компания продолжает следовать своим принципам создания технологичных смартфонов, предлагая самые современные технологии по разумной цене. Они умнее, чем когда-либо ранее. При разработке инженеры Motorola фокусировались на экранах, продолжительности работы аккумуляторов и дизайне. Все смартфоны нового поколения G и E обладают скоростными и мощными процессорами Qualcomm Snapdragon. Также были улучшены фирменные сервисы и дополнения Moto Действия, которые открывают новые возможности искусственного интеллекта.Их Max Vision дисплеи с соотношением сторон 18:9 обеспечивают яркие цвета и четкие детали, а задняя 3D панель из стекла и стали придает смартфонам удобную форму и привлекает внимание, выделяя среди других премиальных гаджетов. Расширенное программное обеспечение для обработки изображений предлагает портреты студийного качества, художественные чёрно-белые снимки и весёлые фильтры для лица при помощи двойных основных (5 и 12-мегапикселей) камер смартфонов Moto G6 и Moto G6 Plus. Мгновенно разблокировать свой смартфон можно с помощью многофункционального сканера отпечатков пальцев, технология NFC позволит легко оплатить покупки, а быстрая зарядка TurboPower обеспечит несколько дополнительных часов работы всего за несколько минут.Смартфоны линейки Moto G6 доступны с сегодняшнего дня в Бразилии и Мексике. О дате страта продаж и стоимости на украинском рынке мы сообщим дополнительно.Новые смартфоны серии E получили узнаваемый дизайн, водоотталкивающее покрытие и емкие аккумуляторы, что, безусловно, понравится пользователям, которые любят, например, смотреть кино во время путешествий и деловых поездок. Быстрый многофункциональный сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели в легендарном лого Motorola не только мгновенно разблокирует устройство, но и позволяет отвечать на входящие вызовы. Смартфоны работают под управлением «чистой» Android 8.0, поддерживают карты памяти microSD, оснащены вспышками для основной и селфи-камер.Линейка Moto E5 будет доступна в ближайшие месяцы в Украине, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки и Северной Америки.