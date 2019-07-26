Состоялся официальный анонс смартфона Moto E6

26 июля 2019, 9:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили об официальном анонсе смартфона Moto E6.





В качестве аппаратной платформы «под капом» 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Кроме того, «в связке» с ним графика ARM Cortex-A53 и 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 16 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Диагональ дисплея – 5,5-дюймов, а его разрешение – HD+.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, FM-тюнер, приёмник GPS/GLONASS.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie.

В продаже терминал появится по цене $150. Релиз должен состояться в «ближайшее время».